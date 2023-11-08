У Луганську у своєму авто підірвався колишній "начальник міліції ЛНР"

12:27 08 листопада Київ, Україна

Автомобіль колишнього "начальника міліції ЛНР" Михайла Філіппоненка підірвали в Луганську, і окупант загинув внаслідок інциденту.



Повідомлення про це з'явилося у російському Telegram-каналі.



Згідно з даними, наданими сином загиблого, в автомобілі стався вибух, який призвів до отримання Філіппоненком поранень, несумісних із життям.