У Луганську у своєму авто підірвався колишній "начальник міліції ЛНР"

Автомобіль колишнього "начальника міліції ЛНР" Михайла Філіппоненка підірвали в Луганську, і окупант загинув внаслідок інциденту.
Повідомлення про це з'явилося у російському Telegram-каналі.
Згідно з даними, наданими сином загиблого, в автомобілі стався вибух, який призвів до отримання Філіппоненком поранень, несумісних із життям.
Повідомлення про це з'явилося у російському Telegram-каналі.
Згідно з даними, наданими сином загиблого, в автомобілі стався вибух, який призвів до отримання Філіппоненком поранень, несумісних із життям.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі