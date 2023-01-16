У Луцьку в замкненій квартирі знайшли застрелене подружжя

18:34 16 січня Київ, Україна

У Луцьку виявили застрелене подружжя пенсіонерів.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Повідомлення про виявлення мертвого подружжя лучан у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності поліція отримала у неділю, 15 січня.



На тілах чоловіка та жінки були вогнепальні поранення, а поряд лежала рушниця.



Сайт zaxid.net пише з посиланням на дані від поліції, двері до квартири подружжя були зачинені зсередини, тому поліція підозрює, що це було вбивство та самогубство.



Чоловікові було 67 років, а його дружині – 61 рік.



Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство). Слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.