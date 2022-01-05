У Луцьку кіберполіцейський попався на хабарі у півтори тисячі доларів

16:59 05 січень Київ, Україна

Під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури викрито старшого інспектора відділу кіберполіції у Волинській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України на здирстві та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури.



Поліцейський зажадав 1500 доларів США від громадянки за непритягнення її до відповідальності за зайняття незаконною діяльністю в Інтернеті.



Після отримання коштів його затримано у порядку ст. 208 КПК України.



Вирішується питання щодо повідомлення правоохоронцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Заходи щодо викриття поліцейського проводили оперативні працівники та слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.





