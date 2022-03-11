У Лубнах дві пенсіонерки займалися наркоторгівлею

17:04 11 червень Київ, Україна

Поліція Полтавщини припинила протиправну діяльність двох жінок, які займалися наркоторгівлею.



Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.



За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіонерка налагодила тіньовий бізнес серед потенційних покупців з-поміж наркозалежних осіб. Крім цього, поліція встановила, що жінка мала спільницю, 1949 року народження, яка активно допомагала збувати наркотики.



В ході обшуків вилучено підготовлені на продаж пакетики з наркотичними речовинами і таблетками, грошові кошти, мобільні телефони та банківські картки. Вилучене направлене на експертне дослідження.



Також встановлено, що жінка відкрила рахунок в одному з банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кошти були отримані в результаті збуту наркотичних та психотропних речовин.



Матеріали досудового розслідування направлено до суду з обвинувальним актом щодо обох фігуранток. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.