У Лондоні стався частковий обвал будівлі, є постраждалі

Тепер мешканцям Одеси та багатьох інших міст України, де періодично руйнуються втомлені будинки, стане трохи легше. Не тому, що хтось почав ремонт пошарпаного часом житлофонду, а тому, що вони не самі у своєму горі. Навіть у благополучній Англії трапляються такі обвали.
Вчора, 12 лютого, увечері, у самій столиці Великобританії Лондоні обвалився верхній поверх громадського закладу. Через частковий обвал у барі Two More Years 13 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Медики, які прибули на місце трагедії, надали всім потерпілим першу допомогу. Чотирьох довелося госпіталізувати.
У завалах заблоковано сім відвідувачів бару. Вибратися із завалів їм допомогли рятувальники.
Що стало причиною цього обвалення, уточнює поліція.
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