У Лондоні стався частковий обвал будівлі, є постраждалі

12:29 13 лютий Київ, Україна

Тепер мешканцям Одеси та багатьох інших міст України, де періодично руйнуються втомлені будинки, стане трохи легше. Не тому, що хтось почав ремонт пошарпаного часом житлофонду, а тому, що вони не самі у своєму горі. Навіть у благополучній Англії трапляються такі обвали.

Вчора, 12 лютого, увечері, у самій столиці Великобританії Лондоні обвалився верхній поверх громадського закладу. Через частковий обвал у барі Two More Years 13 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Медики, які прибули на місце трагедії, надали всім потерпілим першу допомогу. Чотирьох довелося госпіталізувати.

"Був просто якийсь тріск... Я і мій друг побігли убік, і все це звалилося за лічені секунди", - розповів очевидець.

У завалах заблоковано сім відвідувачів бару. Вибратися із завалів їм допомогли рятувальники.

Що стало причиною цього обвалення, уточнює поліція.