У Лисичанську від вибуху російського снаряда загинула жінка

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру у Луганській області. У центрі Сєвєродонецька точаться бої, у Лисичанську від вибуху снаряда загинула жінка.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та голова ВЦА Лисичанська Олександр Заїка в ефірі телемарафону.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та голова ВЦА Лисичанська Олександр Заїка в ефірі телемарафону.
За словами Заїки, у Лисичанську на 60% зруйновано всю інфраструктуру та житлову забудову.
Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійним обстрілом окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.
У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п'ята частина населення Лисичанська.
Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійним обстрілом окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.
У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п'ята частина населення Лисичанська.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі