У Лисичанську від вибуху російського снаряда загинула жінка

10:42 03 червня Київ, Україна

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру у Луганській області. У центрі Сєвєродонецька точаться бої, у Лисичанську від вибуху снаряда загинула жінка.



Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай та голова ВЦА Лисичанська Олександр Заїка в ефірі телемарафону.

"Лише у Сєвєродонецьку, де йдуть бої в центрі міста, пошкоджено дев'ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких могли б виїжджати на пожежі та рятувати життя. 16 будинків зруйновано у Гірському, шість – у Золотому, ще три – у Тошківці. Вчора (2 червня) вранці у Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку”, – написав Гайдай.

За словами Заїки, у Лисичанську на 60% зруйновано всю інфраструктуру та житлову забудову.



Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійним обстрілом окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.



У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п'ята частина населення Лисичанська.