У Лисичанську окупанти пошкодили газопровід

07:32 30 березня Київ, Україна

Російські окупанти цієї ночі обстрілювали Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони завдавали авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля противник зосередив на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.



У Рубіжному та Сєверодонецьку внаслідок обстрілів палають продовольчий на непродовольчі магазини.



Крім того, в обласному центрі рашисти били по старих районах, пошкоджено багатоповерхівки та масове загоряння гаражів.



У Рубіжному ДСНС розбирала конструкції у кількох пошкоджених будинках, звідти евакуювали у безпечне місце п'ять людей.

У Кремінній палав двоповерховий будинок, з іншого – рятувальники з-під завалів дістали одну людину та передали її медикам.



Зміна погоди та обстріл привели до щоденних масових пожеж на відкритих територіях, горять гектари сухої трави.



Крім того, через вчорашні обстріли росіянами пошкоджено газопровід високого тиску в Лисичанську. «У другій половині дня 29 березня ворожий снаряд влучив у магістральний газопровід високого тиску діаметром 400 мм у районі Пролетарська. Без газопостачання залишилося 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілегії, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Відновлювальні роботи газовики Лисичанського МРУЕГГ розпочнуть сьогодні вранці», – повідомив Гайдай.