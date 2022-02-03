У Липовці двоє пограбували меблевий магазин та жорстоко побили охоронця

13:26 02 лютий Київ, Україна

У Липовці стався розбійний напад на меблевий магазин. Двоє нападників у масках побили охоронця, відібрали у нього мобільний телефон та винесли з каси 25 тис. грн та ноутбук.



Як повідомили на офіційному сайті Національної поліції, це сталося близько 20:00. Поки один із нападників нещадно бив охоронця ногами та руками по голові, його поплічник забрав гроші з каси і викрав ноутбук.



Повідомляється, що через отримані травми постраждалий до ранку пролежав у магазині. Тільки наступного дня він прокинувся, зміг дійти до лікарні та розповісти, що сталося. Про напад медики повідомили поліцію.



У поліції зазначили, що охоронець зумів описати підозрюваних, що допомогло їх швидко встановити.

«Вже за кілька годин одного з них затримали на вулиці міста. Він ніс ноутбук, щоб продати. Його спільника знайшли за місцем проживання в одному із сіл територіальної громади. Підозрювані у віці 37 та 41 рік, місцеві жителі. Один із них раніше судимий за крадіжки, щодо іншого кримінальні провадження за скоєння пограбування та крадіжок перебувають на розгляді в суді», – повідомили у поліції.

Зазначається, що затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.



Слідство вже надіслало до суду клопотання щодо взяття підозрюваних під варту на період досудового розслідування.