У Липовці двоє пограбували меблевий магазин та жорстоко побили охоронця

У Липовці стався розбійний напад на меблевий магазин. Двоє нападників у масках побили охоронця, відібрали у нього мобільний телефон та винесли з каси 25 тис. грн та ноутбук.
Як повідомили на офіційному сайті Національної поліції, це сталося близько 20:00. Поки один із нападників нещадно бив охоронця ногами та руками по голові, його поплічник забрав гроші з каси і викрав ноутбук.
Повідомляється, що через отримані травми постраждалий до ранку пролежав у магазині. Тільки наступного дня він прокинувся, зміг дійти до лікарні та розповісти, що сталося. Про напад медики повідомили поліцію.
У поліції зазначили, що охоронець зумів описати підозрюваних, що допомогло їх швидко встановити.
Як повідомили на офіційному сайті Національної поліції, це сталося близько 20:00. Поки один із нападників нещадно бив охоронця ногами та руками по голові, його поплічник забрав гроші з каси і викрав ноутбук.
Повідомляється, що через отримані травми постраждалий до ранку пролежав у магазині. Тільки наступного дня він прокинувся, зміг дійти до лікарні та розповісти, що сталося. Про напад медики повідомили поліцію.
У поліції зазначили, що охоронець зумів описати підозрюваних, що допомогло їх швидко встановити.
Зазначається, що затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Слідство вже надіслало до суду клопотання щодо взяття підозрюваних під варту на період досудового розслідування.
Слідство вже надіслало до суду клопотання щодо взяття підозрюваних під варту на період досудового розслідування.
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