У Ліоні на порозі церкви розстріляли православного священника

У Франції склалася небезпечна ситуація, пов'язана з частими вбивствами на релігійному ґрунті. Як стало відомо з повідомлення Franceinfo, 31 жовтня в Ліоні було здійснено черговий замах. Від пострілів невідомого чоловіка важке кульове поранення отримав православний священник.
Відзначається, що ймовірного зловмисника затримали в одному з кафе міста. Зброї при ньому не виявили.
За даними телеканалу BFM, який посилається на прокуратуру Ліона, підозрюваного взято під варту.
Як уточнює BFM TV, інцидент стався поряд з Грецькою православною церквою на вулиці Сен-Лазар. Невідомий двічі вистрілив з дробовика в живіт 52-річного протоієрея грецької національності, коли той закривав свою церкву. Священникові надали допомогу на місці та госпіталізували.
Нагадаємо, що раніше у Франції сталися два теракти, ще двом вдалося запобігти. Зокрема, в Ніцці чоловік обезголовлював людей в церкві. Кількість жертв нападу в Ніцці зросла до трьох. Двох людей чоловік убив всередині собору Богоматері. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
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