У Ліоні на порозі церкви розстріляли православного священника

07:47 01 листопада Київ, Україна

У Франції склалася небезпечна ситуація, пов'язана з частими вбивствами на релігійному ґрунті. Як стало відомо з повідомлення Franceinfo, 31 жовтня в Ліоні було здійснено черговий замах. Від пострілів невідомого чоловіка важке кульове поранення отримав православний священник.

Відзначається, що ймовірного зловмисника затримали в одному з кафе міста. Зброї при ньому не виявили.

За даними телеканалу BFM, який посилається на прокуратуру Ліона, підозрюваного взято під варту.

"Зовнішність затриманого може відповідати описам, наданим свідками. При ньому не знайшли ніякої зброї", - підтвердили в прокуратурі, повідомив BFM.

Як уточнює BFM TV, інцидент стався поряд з Грецькою православною церквою на вулиці Сен-Лазар. Невідомий двічі вистрілив з дробовика в живіт 52-річного протоієрея грецької національності, коли той закривав свою церкву. Священникові надали допомогу на місці та госпіталізували.

Нагадаємо, що раніше у Франції сталися два теракти, ще двом вдалося запобігти. Зокрема, в Ніцці чоловік обезголовлював людей в церкві. Кількість жертв нападу в Ніцці зросла до трьох. Двох людей чоловік убив всередині собору Богоматері. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози.