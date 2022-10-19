У Лимані виявлено місце дислокації так званої військової комендатури окупантів

17:07 19 жовтня Київ, Україна

У звільненому від окупантів Лимані Донецької області виявили місце, де незаконно утримували громадян та чинили проти них злочини.

Про це 19 жовтня повідомляє Офіс генерального прокурора.



У ході огляду встановлено, що в адміністративній будівлі одного з місцевих підприємств представники ЗС Росії та підконтрольні їм незаконні збройні формування облаштували так званий штаб.. Там вони проводили фільтраційні заходи та оформляли місцевим жителям фейкові документи на переміщення містом.



Громадянські особи, які з якоїсь причини не пройшли "фільтрацію", примусово залучали до будівництва фортифікаційних споруд, розвантаження автомобілів з матеріальним забезпеченням, обладнання території колючим дротом тощо.. Утримувалися потерпілі кілька днів у холодному підвалі, у нелюдських умовах.





Також у гаражах та боксах для ремонту техніки виявлено розукомплектовані автотранспортні засоби, відібрані у місцевих мешканців.

Крім того, про знаходження підрозділів армії держави-агресора на цій території вказують карти Донецької області з певними

відмітками, залишки продуктів, ліки російського виробництва, а також кинута окупантами зброя та військова форма.

Вилучені речі стануть речовими доказами вчинення військовослужбовцями Росії злочинів на території Донецької області.



Досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) проводиться слідчими ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях спільно зі спеціалістами відділу криміналістичного забезпечення СУ ГУ НП у Донецькій області.