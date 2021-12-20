У лісосмузі під Запоріжжям знайшли тіло професора ВНЗ

08:02 22 березень Київ, Україна

У лісосмузі під Запоріжжям через чотири місяці після зникнення знайшли тіло професора Запорізької інженерної академії. Ім'я загиблого вченого Муц Луай Файсала.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Арабської діаспори в Facebook.



Про його зникнення стало відомо ще чотири місяці тому. Весь цей час його намагалися знайти. Повідомлялося, що чоловік пообідав і вийшов з офісу, але додому так і не прийшов.



Через кілька днів після загадкового зникнення родичі і друзі почали дзвонити в поліцію. Оточення професора просило відгукнутися всіх людей, які могли бачити його після 10 листопада.



Співробітники правоохоронних органів повідомили, що тіло професора було знайдене в ніч на 20 березня 2021 року в лісосмузі за 15 кілометрів від обласного центру.



В арабській діаспорі Запорізької області повідомили, що тіло чоловіка впізнали. Але вважають, що варто дочекатися судмедекспертизи, щоб дізнатися дату і причину смерті професора.



Відомо, що Муц Луай Файсала протягом більш ніж двадцяти років займався з іноземними студентами.