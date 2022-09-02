У Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок для дітей-біженців з України

10:21 31 серпня Київ, Україна

У німецькому місті Лейпциг невідомі намагалися підпалити дитячий садок для дітей-біженців з України. Вогонь пошкодив лише вхідні двері, діти та працівники закладу не постраждали.



Про це повідомляє Bild.



Інцидент стався у вихідні. Ймовірно, палії розлили на вході в дитсадок “Entdeckerland” легкозаймисту рідину, наприклад, спирт або бензин, і підпалили її. Проте вогонь не перекинувся до закладу. Інцидент завершився незначними ушкодженнями дверей.



Внаслідок підпалу ніхто не постраждав. Напад стався, коли дитячий садок уже закрився, тому дітей та вихователів не було в будівлі.



Примітно, що постраждалий дитячий садок розташований всього за 700 метрів від будинку біженців за адресою Liliensteinstrasse, 15, який також був атакований із застосуванням запальних пристроїв у п'ятницю ввечері. Дві будівлі розташовані лише у восьми хвилинах ходьби.