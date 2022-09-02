У Курській області підірвали залізничне полотно

У Курській області рф, що межує з Україною, в середу, 24 серпня, невідомі підірвали залізничне полотно.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
При цьому наголошується, що рух поїздів на пошкодженій ділянці не зупиняли, проте швидкість довелося зменшити.
При цьому наголошується, що рух поїздів на пошкодженій ділянці не зупиняли, проте швидкість довелося зменшити.
Зазначається, що ушкодження виявились не критичними, але швидкість руху знизили.
Це вже не перший подібний інцидент у прикордонних з Україною областях росії. Так, 16 серпня повідомлялося, що у Курській області невідомі підірвали відрізок залізниці. Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року. Однак дорогами проходять маневрові та вантажні потяги. Також 10 серпня невідомі намагалися пошкодити рейки тієї ж Курської області, на 28-му кілометрі залізниці Льгов – Суджа.
Це вже не перший подібний інцидент у прикордонних з Україною областях росії. Так, 16 серпня повідомлялося, що у Курській області невідомі підірвали відрізок залізниці. Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року. Однак дорогами проходять маневрові та вантажні потяги. Також 10 серпня невідомі намагалися пошкодити рейки тієї ж Курської області, на 28-му кілометрі залізниці Льгов – Суджа.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі