У Курській області підірвали залізничне полотно

13:15 25 серпня Київ, Україна

У Курській області рф, що межує з Україною, в середу, 24 серпня, невідомі підірвали залізничне полотно.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.



При цьому наголошується, що рух поїздів на пошкодженій ділянці не зупиняли, проте швидкість довелося зменшити.

"Ушкодження рейок помітив співробітник залізниці вранці 24 серпня. На ділянці перегону Клюква-Курськ він побачив вирву під рейкою і невеликий скол. Пізніше на місце підриву приїхали слідчі та криміналісти – на їхню думку, рейки намагалися підірвати саморобним вибуховим пристроєм вагою близько 400 грамів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ушкодження виявились не критичними, але швидкість руху знизили.



Це вже не перший подібний інцидент у прикордонних з Україною областях росії. Так, 16 серпня повідомлялося, що у Курській області невідомі підірвали відрізок залізниці. Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року. Однак дорогами проходять маневрові та вантажні потяги. Також 10 серпня невідомі намагалися пошкодити рейки тієї ж Курської області, на 28-му кілометрі залізниці Льгов – Суджа.