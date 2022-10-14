У Куп'янську затримано жінку, яка збирала для окупантів "податки" з місцевого населення

09:04 14 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці затримали місцеву мешканку Куп'янська, яка є співробітницею податкових органів України та ще до повномасштабного вторгнення обіймала посаду головної державної інспекторки Куп'янського відділу податків та зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.