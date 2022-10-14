У Куп'янську затримано жінку, яка збирала для окупантів "податки" з місцевого населення

09:04 14 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці затримали місцеву мешканку Куп'янська, яка є співробітницею податкових органів України та ще до повномасштабного вторгнення обіймала посаду головної державної інспекторки Куп'янського відділу податків та зборів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.
 
Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, під час окупації жінка перейшла на бік росіян та почала працювати у так званій Податковій службі Харківської ВЦА на посаді керівника середньої ланки.

Встановлено, що жінка брала участь у нарадах із підприємцями району, де схиляла їх до сплати "податків" на користь російсько-окупаційних військ.

Також підозрювана переконувала своїх колег-податківців, що залишилися на окупованій території, переходити на бік росії та починати роботу в новостворених податкових органах окупантів.

У ході слідчих дій співробітники СБУ виявили та вилучили службові документи фейкової "податкової", що підтверджують злочинну співпрацю жінки з росіянами та виконання вказівок окупаційних військ.

Співробітники СБУ та ДБР затримали працівницю податкової служби у Куп'янську під час стабілізаційних заходів на деокупованій території.

Жінці повідомили про підозру на ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення, а також конфіскація майна.

Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття та затримання підозрюваної провели співробітники Управління СБУ у Харківській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.