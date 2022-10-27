У Куп'янську Харківської області затримано чергового депутата-зрадника

10:37 27 жовтня Київ, Україна

СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації одним із перших почав працювати на окупантів та постачав їм продовольство. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про депутата Куп'янської районної ради.

"На посаді генерального директора місцевого молочноконсервного комбінату він "перебудував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону. Для цього здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "податковій службі" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків і переказав усі розрахункові операції компанії в рублі", - йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ зазначає, що таким чином зрадник забезпечив регулярне постачання молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

Затриманого повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та взято під варту.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Харкові колаборанта, якого було призначено російськими окупантами "заступником міністра промисловості" Харківської області.