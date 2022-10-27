У Куп'янську Харківської області затримано чергового депутата-зрадника

СБУ затримала на Харківщині депутата, який під час окупації одним із перших почав працювати на окупантів та постачав їм продовольство. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Йдеться про депутата Куп'янської районної ради.
СБУ зазначає, що таким чином зрадник забезпечив регулярне постачання молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.
Затриманого повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та взято під варту.
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Харкові колаборанта, якого було призначено російськими окупантами "заступником міністра промисловості" Харківської області.
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