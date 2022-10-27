У Криму зафіксували пересування російської техніки - ЗМІ

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки, повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що помічені ешелони, що прямують у бік Керчі, але більшість військової техніки прямує у бік материкової України. Йдеться переважно про військові вантажівки та заправники.
Радник ОПУ Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти демонструють серйозну волю і ще не готові відступати з Херсона.
Зазначається, що помічені ешелони, що прямують у бік Керчі, але більшість військової техніки прямує у бік материкової України. Йдеться переважно про військові вантажівки та заправники.
Радник ОПУ Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти демонструють серйозну волю і ще не готові відступати з Херсона.
Крім того, Арестович зазначає, що росіяни посилили Херсонський напрямок кадрово, там вони мають 30 батальйонно-тактичних груп.
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