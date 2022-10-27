У Криму зафіксували пересування російської техніки - ЗМІ

16:01 27 жовтня Київ, Україна

В окупованому Криму зросла інтенсивність пересування російської військової техніки, повідомляють місцеві ЗМІ.



Зазначається, що помічені ешелони, що прямують у бік Керчі, але більшість військової техніки прямує у бік материкової України. Йдеться переважно про військові вантажівки та заправники.



Радник ОПУ Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти демонструють серйозну волю і ще не готові відступати з Херсона.

"Якщо ви проголосили Херсон своїм, то треба ж далі щось із цим робити, правильно? Поки вони постачають правобережний плацдарм Херсонщини. Вони і переправи роблять, і масовану ППО ставлять там, і фільтраційні заходи продовжуються. Вони виявляють неабияку волю та утримують плацдарм, а нам не вистачає техніки, тому що партнери постачають нам зброю планово, а не за нашими потребами", - сказав Арестович.

Крім того, Арестович зазначає, що росіяни посилили Херсонський напрямок кадрово, там вони мають 30 батальйонно-тактичних груп.