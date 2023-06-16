У Криму затримали жінку за фразу "Слава Україні"

15:55 15 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві правоохоронні органи затримали та змусили вибачитися жінку, яка промовила фразу "Слава Україні".



Про це повідомляє Кримська правозахисна група.



В інтернеті було опубліковано відео, на якому 54-річна мешканка Севастополя вимовляє фразу "Слава Україні".



Жінку затримали, змусивши її записати відео з вибаченнями за "необережні висловлювання", і склали протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з "публічними акціями, спрямованими на дискредитацію діяльності збройних сил російської федерації".



Згідно зі статтею, передбаченою в цьому випадку, порушнику загрожує адміністративний штраф у розмірі до 50 тисяч рублів.