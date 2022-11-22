У Криму запровадили "жовтий рівень терористичної небезпеки"

У семи районах тимчасово окупованого Криму оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки". Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
Як зазначив Аксьонов, це рішення зачіпає території міських округів Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойський, Красноперекопський та Ленінський райони.
Повідомляється, що "жовтий рівень терористичної небезпеки" запроваджується на об'єктах так званих міністерства транспорту, мінЖКГ, МОЗ, міністерства палива та енергетики, мінпромполітики та держкомітету з водного господарства та меліорації Криму.
Повідомляється, що "жовтий рівень терористичної небезпеки" запроваджується на об'єктах так званих міністерства транспорту, мінЖКГ, МОЗ, міністерства палива та енергетики, мінпромполітики та держкомітету з водного господарства та меліорації Криму.
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