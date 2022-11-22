У Криму запровадили "жовтий рівень терористичної небезпеки"

16:45 22 листопада Київ, Україна

У семи районах тимчасово окупованого Криму оголосили "жовтий рівень терористичної небезпеки". Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

"З метою забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Республіки Крим та її громадян на території низки муніципальних утворень та об'єктів республіки з 20:00 22 листопада 2022 року до 20:00 7 грудня 2022 року діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки" - заявив він.

Як зазначив Аксьонов, це рішення зачіпає території міських округів Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойський, Красноперекопський та Ленінський райони.



Повідомляється, що "жовтий рівень терористичної небезпеки" запроваджується на об'єктах так званих міністерства транспорту, мінЖКГ, МОЗ, міністерства палива та енергетики, мінпромполітики та держкомітету з водного господарства та меліорації Криму.