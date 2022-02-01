У Криму силовики застрелили людину

12:58 12 травень Київ, Україна

Стало відомо, що вранці 11 травня силовиками окупаційної влади Криму був убитий місцевий житель Аюб Рахімов.

Все почалося з того, що в будинку чоловіка, в селі Завітне, силовики проводили обшук. Причина обшуку невідома. Повідомляється, що він був несанкціонований, без відповідних документів і свідків. Місцеві жителі, побачивши багато силовиків і службових машин, вийшли на вулицю з'ясувати, що сталося.



"Вирішили прийти підтримати брата, дізнатися, чому - причину, звичайно, не знаємо поки. З якої причини тут обшук... Крим - це таке місце було спокійне, тут ніколи не було злочинців або терористів, але на цей момент з нашого народу хочуть зробити ось злочинців-терористів, ми з цим ніколи не погодимося", - прокоментував ситуацію односельчанин Рахімова.



Під час обшуку в будинку перебувала дружина Рахімова - Сахиба Бурханова, з дітьми. Оскільки чоловіка вдома не виявилося, то силовики взяли під варту її. Після затримання Бурханову відвезли до районного відділення "поліції", звідки направили в міський "суд". Місцеві жителі зібралися під будівлею "суду" на підтримку жінки. Місце, де зараз перебуває дружина Рахімова - невідоме.





Силовики проводили ще один обшук в той же день і час, що і в селі Завітне. Місцеві жителі розповіли, що чули постріли і вибух в селі Дубки, під Сімферополем. Після того, як все закінчилося, на місце події прибула ритуальна машина. Місцеві правозахисники розповіли, що під час обшуку був убитий сам Аюб Рахімов.



"До будинку, де проходили слідчі заходи, нікого не підпускали. Ні громадськість, ні ЗМІ, ні адвоката. Адвокат намагався надати правову допомогу, але його не пустили. Пустили тільки після того, як слідчі заходи були завершені", - розповів місцевий активіст.



В українській прокуратурі вже порушили кримінальну справу щодо незаконних обшуків і затримань окупаційною владою в Криму. Якщо її визнають політичною, то це буде вже мінімум 56 випадок. За кожним з цих випадків стоїть людське життя. За останній рік, як показує аналіз того, що відбувається, випадки незаконних обшуків почастішали.



У той самий час в Раді Європи засудили порушення прав людини в Криму і прийняли ініційоване Україною рішення "Ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь". Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова: "Прийнятий документ посилює політику міжнародного співтовариства про невизнання спроби анексії півострова і в перспективі буде сприяти його поверненню під контроль Києва. Рішення вимагає від Росії також звільнити українців, які стали в'язнями Кремля, і скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу".