У Криму роздають повістки представникам кримськотатарського народу

У тимчасово окупованому Криму після оголошення мобілізації в росії роздали щонайменше 1500 повісток представникам кримськотатарського народу.
Про це сказала під час брифінгу постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева у середу, 28 вересня.
За її словами, роздача повісток охопила значну кількість кримських татар, незрівнянну з їхньою загальною чисельністю на півострові. Так, згідно з останнім переписом населення, у Криму проживало 250 тисяч представників кримськотатарського народу.
Ташева наголосила, що невідомо, скільки на цей момент мобілізовано у Криму.
Ташева наголосила, що невідомо, скільки на цей момент мобілізовано у Криму.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі