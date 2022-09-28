У Криму роздають повістки представникам кримськотатарського народу

19:35 28 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму після оголошення мобілізації в росії роздали щонайменше 1500 повісток представникам кримськотатарського народу.

Про це сказала під час брифінгу постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева у середу, 28 вересня.

"Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, які роздали кримським татарам. Це була масова роздача повісток у місцях компактного проживання кримських татар, таких як шостий та сьомий райони Бахчисараю, с. Строгановка, с. Зуя, м. Саки, с. Азовське, Травневе Домбровська долина", – розповіла Ташева.

За її словами, роздача повісток охопила значну кількість кримських татар, незрівнянну з їхньою загальною чисельністю на півострові. Так, згідно з останнім переписом населення, у Криму проживало 250 тисяч представників кримськотатарського народу.



Ташева наголосила, що невідомо, скільки на цей момент мобілізовано у Криму.