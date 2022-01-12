У Криму пронісся потужний водяний смерч

14:52 31 серпень Київ, Україна





Як повідомили місцеві ЗМІ, природне явище можна було спостерігати в Сакському та Чорноморському районах, а також у районі Євпаторії.



Дивовижне природне явище потрапило в об'єктив камери очевидців, біля кримського узбережжя пройшов величезний торнадо Як повідомили місцеві ЗМІ, природне явище можна було спостерігати в Сакському та Чорноморському районах, а також у районі Євпаторії.

Як видно на відеоролику, опублікованому в YouTube, потужний водяний смерч утворився недалеко від узбережжя, його було видно навіть в місцях, віддалених від моря.

Такого типу смерчі, як правило, виникають в тропічних широтах. Водяний смерч може утворитися в разі проходження звичайного смерчу над водною поверхнею. Найчастіше зустрічається в тропічних широтах, час "життя" торнадо становить від 15 до 30 хвилин. Діаметр може варіюватися від 5 до 200 метрів.