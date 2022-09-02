У Криму пролунали вибухи - ЗМІ

08:35 16 серпня Київ, Україна

Вранці 16 серпня в одному з районів півострова Крим пролунали вибухи і видно густий чорний дим.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.



За свідченнями очевидців, вибухи пролунали на електричній підстанції у Джанкойському районі. Над об'єктом піднявся стовп густого чорного диму.



У мережі активно розповсюджують відео та фото з місця події. Дим видно на відстані кількох кілометрів.



Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що вибухи сталися у селищі Азовське Джанкойського району. За його даними, горить склад боєприпасів російських окупантів. Офіційного підтвердження України ще немає. Окупаційна влада півострова мовчить.