У Криму продовжуються вибухи на військових об'єктах

11:32 19 серпня Київ, Україна

У тимчасово окупованому рф Криму тривають вибухи на військових об'єктах. Тепер про них повідомляють у Керчі та Севастополі.

Жителі Керчі у четвер увечері чули вибухи, росіяни заявили про спрацювання системи ППО.

"Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає", - повідомив так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.

Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чути у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.



За даними із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі за кілька секунд з'явився вогненний спалах, який зник також за кілька секунд.



Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст чи Кримський міст, що поєднує окупований Крим із росією.



Жителі Севастополя увечері у четвер, 18 серпня, також повідомили про звуки вибухів.



Вибухи чути біля військового аеропорту Бельбек. За даними місцевих жителів, у районі аеродрому видно дим.



Репортер агентства Reuters Фелікс Лайт із посиланням на джерела в окупованому українському Криму пише, що в районі аеродрому Бельбек пролунало щонайменше чотири вибухи.



Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат".