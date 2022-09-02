У Криму продовжуються вибухи на військових об'єктах

У тимчасово окупованому рф Криму тривають вибухи на військових об'єктах. Тепер про них повідомляють у Керчі та Севастополі.
Жителі Керчі у четвер увечері чули вибухи, росіяни заявили про спрацювання системи ППО.
Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чути у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.
За даними із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі за кілька секунд з'явився вогненний спалах, який зник також за кілька секунд.
Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст чи Кримський міст, що поєднує окупований Крим із росією.
Жителі Севастополя увечері у четвер, 18 серпня, також повідомили про звуки вибухів.
Вибухи чути біля військового аеропорту Бельбек. За даними місцевих жителів, у районі аеродрому видно дим.
Репортер агентства Reuters Фелікс Лайт із посиланням на джерела в окупованому українському Криму пише, що в районі аеродрому Бельбек пролунало щонайменше чотири вибухи.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат".
За даними із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу. О 20:56 пролунав ще один потужний звук, схожий на вибух, і в небі за кілька секунд з'явився вогненний спалах, який зник також за кілька секунд.
Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст чи Кримський міст, що поєднує окупований Крим із росією.
Жителі Севастополя увечері у четвер, 18 серпня, також повідомили про звуки вибухів.
Вибухи чути біля військового аеропорту Бельбек. За даними місцевих жителів, у районі аеродрому видно дим.
Репортер агентства Reuters Фелікс Лайт із посиланням на джерела в окупованому українському Криму пише, що в районі аеродрому Бельбек пролунало щонайменше чотири вибухи.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат".
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