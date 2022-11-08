У Криму висунули підозри 713 особам

16:16 08 листопада Київ, Україна

713 особам у Криму повідомили про підозри, 225 осіб із них - судді. Про це у вівторок, 8 листопада, повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та Севастополя.



Зазначається, що 215 обвинувальних актів направлено до суду, 88 із них стосуються саме суддів. 14 осіб одержали вироки за державну зраду.



Також повідомляється, що в держзраді звинуватили ще 11 колишніх українських суддів, які перейшли на бік росії після анексії Криму.

"Вони обійняли різні посади, у тому числі й керівні. Йдеться про суддю незаконно створеного Апеляційного суду, голову та суддю окупаційного Ленінського районного суду, а також суддів, які перейшли працювати до Нахимівського, Євпаторійського та Сімферопольського, Нижньогірського, Феодосійського районних "судів" Республіки Крим. Усі вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судів на півострові, а також брали участь у формуванні та організації роботи", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть кримські ЗМІ з посиланням на чиновника прокуратури, заочно судитимуть Ірину Пекарініну, Артура Авакяна, Олександра Цвєткова, Лесю Українець, Світлану Рибіну, Длявера Бербекова, Анастасію Дудник, Наталію Плієву, Віктора Козленка, Ольгу Колупаєву, Аллу Хіневич.