У Криму зникають люди: Росія відкидає звинувачення

18:56 01 квітень Київ, Україна

З початку анексії півострова Крим, Верховний комісаріат з прав людини зафіксував 43 насильницьких зникнення людей, серед них 4 жінки.

"Насильницькі зникнення відбувалися в основному в формі викрадення. З 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі - чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік як і раніше знаходиться під вартою", - розповіли члени Моніторингової місії з прав людини в Україні.

У повідомленні членів Моніторингової місії зазначено, що викраденням людей займалися озброєні групи, такі як козаки, самооборона Криму, Федеральна служба безпеки, правоохоронні органи, в тому числі поліція.

"Жодна людина не була притягнута до відповідальності в зв'язку з будь-якими випадками насильницьких зникнень. Ми закликаємо до ефективного розслідування всіх таких випадків і нагадуємо, що насильницькі зникнення є порушенням прав людини, вони тривають доти, поки доля і місцеперебування людини залишаються невідомими", - йдеться в повідомленні.

Місія ООН закликала окупаційну владу Криму утриматися від насильницьких зникнень, підтримувати зв'язок із зовнішнім світом у справах захисту прав людини і повідомляти родичам зниклих про долю і здоров'я їхніх членів сім'ї.

У розділі «Україна-Крим» за 2020 рік, на сайті ООН, відзначено застосування тортур, насильницьких зникнень, а також зловживання силовими структурами владою, що окупувала півострів.

У Кремлі зазначають, що висновки комісії помилкові, і в Криму нічого з перерахованого вище немає. Зокрема, Лавров заявив, що порушення прав людини на півострові - вигадка.