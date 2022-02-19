До Криму - тільки до родичів: українці не можуть в'їхати на півострів

23:36 24 травень Київ, Україна

Проросійська влада на непідконтрольних ділянках Луганської області блокує роботу контрольного пункту в'їзд-виїзд (КПВВ). Через це люди не можуть вільно переміщатися через лінію розмежування в селі Щастя. Те ж стосується і лінії розмежування в анексованому Криму. Тепер українці не можуть потрапити на півострів, якщо не мають там родичів.

За 7 місяців існування нового КПВВ «Щастя», жодна людина не пройшла через нього. Незважаючи на те, що контрольний пункт може пропускати до 10 тисяч осіб і до 5 тисяч одиниць транспорту на день, самопроголошена влада непідконтрольних районів Луганської області не пропускає людей на територію України. Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив: "Блокування роботи пункту пропуску з боку окупаційної адміністрації є прямим порушенням прав людини. Жителі непідконтрольних територій Луганської області мають право на вільне пересування, доступ до соціальної і медичної допомоги, в тому числі вакцинації, навчання і інших життєво необхідних потреб. Всі подібні факти порушення прав людини повинні бути задокументовані і повинні отримати належну правову оцінку".

Приблизно така ж ситуація відбувається і на кордоні з Кримом. Однак у випадку з півостровом проросійська влада перестала запускати українців, у яких немає родичів на його території. При цьому родичі повинні належати до першої лінії - подружжя, діти, батьки. До бабусь, дідусів, тіток, дядьків, братів і сестер приїхати не можна. Для того, щоб потрапити на півострів, українці повинні надати свої документи і копію документів тих, хто проживає в Криму.

А ось з української сторони таких обмежень немає і КПВВ працюють однаково добре як в один, так і в інший бік.

Олексій Тільненко, координатор херсонського офісу громадської організації "КримSOS", розповів, що ще недавно таких проблем не було. Спочатку люди без особливих проблем могли перетнути контрольні пункти. Після цього їх змушували купувати путівки в санаторії, що пройти "лікування". І тепер пускають тільки тих, у кого залишилися в Криму близькі родичі.

До того ж щоб потрапити на півострів, необхідно мати ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до в'їзду, російською або англійською мовою.