У Кропивницькому спіймали декана на хабарі

20:45 31 березень Київ, Україна

В одному з вишів Кропивницького декан вимагав у студента більше ніж $11 тисяч за допуск до навчальних польотів. Студент не розгубився і повідомив про інцидент в прокуратуру. Декана "взяли" на гарячому.

Про це в середу, 31 березня, повідомляє Офіс Генпрокурора.



Відзначається, що прокуратура направила до суду по цій справі обвинувальний акт.



За даними слідства, керівник факультету вимагав від одного з курсантів хабар за участь в навчальних польотах.



Викладача спіймали в службовому кабінеті під час передачі першої частини хабаря - 5 000 доларів.