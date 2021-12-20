У Кропивницькому спіймали декана на хабарі

В одному з вишів Кропивницького декан вимагав у студента більше ніж $11 тисяч за допуск до навчальних польотів. Студент не розгубився і повідомив про інцидент в прокуратуру. Декана "взяли" на гарячому.
Про це в середу, 31 березня, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Відзначається, що прокуратура направила до суду по цій справі обвинувальний акт.
За даними слідства, керівник факультету вимагав від одного з курсантів хабар за участь в навчальних польотах.
Викладача спіймали в службовому кабінеті під час передачі першої частини хабаря - 5 000 доларів.
Відзначається, що прокуратура направила до суду по цій справі обвинувальний акт.
За даними слідства, керівник факультету вимагав від одного з курсантів хабар за участь в навчальних польотах.
Викладача спіймали в службовому кабінеті під час передачі першої частини хабаря - 5 000 доларів.
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