У Кривому Розі взяли під арешт помічника ухилянтів

18:33 03 січня Київ, Україна

Заарештовано мешканця Кривого Рогу, який незаконно переправляв призовників через кордон.
 
Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.
 
"За даними слідства, підозрюваний за 6000 доларів США пообіцяв забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних Шлях. Це дає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтера. Чоловіка затримали при отриманні першої частини коштів у сумі 3500 доларів США", - йдеться в повідомленні.