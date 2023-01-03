У Кривому Розі взяли під арешт помічника ухилянтів

Заарештовано мешканця Кривого Рогу, який незаконно переправляв призовників через кордон.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

"За даними слідства, підозрюваний за 6000 доларів США пообіцяв забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних Шлях. Це дає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтера. Чоловіка затримали при отриманні першої частини коштів у сумі 3500 доларів США", - йдеться в повідомленні.