У Кривому Розі падіння уламків дрону спричинило пожежу на промисловому підприємстві - ОВА

У ході масованої нічної повітряної атаки над Кривим Рогом було збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), внаслідок падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста.
Цю інформацію оголосив голова військової адміністрації Олександр Вілкул у повідомленні через Telegram у понеділок, 25 вересня.
Цю інформацію оголосив голова військової адміністрації Олександр Вілкул у повідомленні через Telegram у понеділок, 25 вересня.
У той самий час у Нікопольському районі війська росії атакували з використанням важкої артилерії Покровську та Мирівську громади. Також без втрат.
Голова міської військової адміністрації зазначив, що у Кривому Розі усі важливі інфраструктурні об'єкти, комунальний транспорт, а також соціальні та медичні установи продовжують стабільно функціонувати.
Голова міської військової адміністрації зазначив, що у Кривому Розі усі важливі інфраструктурні об'єкти, комунальний транспорт, а також соціальні та медичні установи продовжують стабільно функціонувати.
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