У Кривому Розі падіння уламків дрону спричинило пожежу на промисловому підприємстві - ОВА

10:41 25 вересня Київ, Україна

У ході масованої нічної повітряної атаки над Кривим Рогом було збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), внаслідок падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста.



Цю інформацію оголосив голова військової адміністрації Олександр Вілкул у повідомленні через Telegram у понеділок, 25 вересня.

"Було збито БПЛА над нашим містом. Через падіння уламків виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Пожежу вже ліквідовано. Головне – без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було”, - написав він.

У той самий час у Нікопольському районі війська росії атакували з використанням важкої артилерії Покровську та Мирівську громади. Також без втрат.



Голова міської військової адміністрації зазначив, що у Кривому Розі усі важливі інфраструктурні об'єкти, комунальний транспорт, а також соціальні та медичні установи продовжують стабільно функціонувати.