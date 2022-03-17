У Кривому Розі затримана пара, яка транслювала власне порно на порносайтах

16:06 21 жовтня Київ, Україна

Відео порнографічного характеру за власною участю поширювали двоє жителів Кривого Рогу.



Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції Дніпропетровської області.



В одному з будинків поліціянти виявили квартиру, облаштовану комп'ютерною технікою та іншими приладами, які використовувалися для поширення порнографічної продукції. Її винайняли і зробили з неї порностудію 25-річна жінка і 26-річний чоловік.



20 жовтня співробітники Покровського відділення поліції провели в орендованій квартирі санкціонований обшук. За його результатами вилучено чотири ноутбуки з відеозаписами та фотографіями порнографічного характеру, роутер і іншу техніку.



"Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі", - відзначили в поліції.



Також тривають оперативно розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.