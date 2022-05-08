У Кривому Розі виявлена ​​ціла плантація конопель. ФОТО

Більш ніж 10 000 кущів конопель вирощував житель Кривого Рогу на власній плантації, загальною площею в 2 700 квадратних метрів.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Поліціянти затримали чоловіка, який доглядав за процесом вирощування.
За незаконний посів і вирощування конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
За незаконний посів і вирощування конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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