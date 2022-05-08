У Кривому Розі виявлена ​​ціла плантація конопель. ФОТО

18:26 04 серпня Київ, Україна

Більш ніж 10 000 кущів конопель вирощував житель Кривого Рогу на власній плантації, загальною площею в 2 700 квадратних метрів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Як встановили поліціянти, вирощування наркорослин відбувалося в промислових масштабах. Для цього на території одного з домоволодінь побудували теплицю з 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів. Крім того, встановили спеціальну систему поливу", - йдеться в повідомленні.

Поліціянти затримали чоловіка, який доглядав за процесом вирощування.



За незаконний посів і вирощування конопель передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.