У Кривому Розі невідомі викрали чоловіка та затягли до підвалу (ФОТО)

На місце виїхав патруль та працівники районного відділення поліції. Після прибуття було виявлено, що за вказаною адресою двері в підвальне приміщення зачинені.

У повідомленні стверджувалося, що на вулиці Володимира Великого Саксаганського району якісь невідомі особи схопили чоловіка і потягли його до підвалу.

Минулими вихідними у Кривому Розі невідомі побили чоловіка і затягли до підвалу.

Після того, як вхід до підвалу вдалося відкрити, співробітники поліції виявили зв'язаного чоловіка у свідомості, підвішеного до стелі з кляпом у роті. Чоловіка підчепили на автомобільний буксирувальний ремінь.

Постраждалого правоохоронці звільнили. Ним виявився чоловік 1987 року народження, уродженець Кривого Рогу. Він підтвердив поліції, що двоє незнайомих йому людей побили його, затягли до підвалу та зв'язали.

Під час проведення слідчо-розшукових робіт було взято одного з підозрюваних у викраденні чоловіка. Потерпілий зміг упізнати затриманого. Через невеликий проміжок часу оперативникам вдалося розшукати й другого підозрюваного – співучасника у викраденні та побитті потерпілого.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчі роботи та встановлюються обставини.