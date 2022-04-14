У Кривому Розі знайшли два трупи в басейні

14:02 21 липня Київ, Україна

19 липня в Покровське відділення поліції Кривого Рогу надійшов дзвінок від літнього чоловіка, який в басейні виявив бездиханне тіло своєї дочки і її чоловіка.

Про це повідомляє місцеве видання Наше місто з посиланням на власні джерела в середу, 21 липня.



"82-річний житель Кривого Рогу близько 12:30 повідомив в поліцію про те, що в басейні на території будинку за адресою пров. Алексєєва, 33 він виявив труп своєї 50-річної дочки і її 51-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.



На місці поліціянти з'ясували, що загиблі були безробітними, разом не жили і перебували на стадії розірвання шлюбу. За словами сусідів, загиблий часто бив свою дружину. Також стверджується, що у нього були психічні розлади, і він неодноразово погрожував убити дружину.



Під час огляду тіл правоохоронці виявили, що жінка померла від механічної асфіксії водою. На тілі чоловіка знайшли сліди двох ножових поранень в передній частині грудної клітини з лівого боку.



Подробиці події з'ясовують правоохоронці.