У Кривому Розі чоловік підірвав дві гранати і втратив ногу

07:07 09 серпня Київ, Україна

На території одного з гірських комбінатів Кривого Рогу чоловік підірвав відразу дві гранати. Він вижив і був негайно госпіталізований, що спонукало чоловіка на дані дії, з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Про це повідомляє Відкритий в неділю, 8 серпня.



Чоловік прийшов на прохідну гірського комбінату з двома гранатами і вимагав пропустити його на територію.



"Оперативно прибулі на місце співробітники поліції виявили чоловіка у дворі. Він в прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав в руці", - сказано в матеріалі.



Коли гранати підірвалися, чоловікові відірвало ногу. Його доставили в місцеву лікарню.



На цей момент територія навколо комбінату оточена. Там працюють поліціянти, пожежники і медики.



На місці знаходяться працівники слідчо-оперативної групи, що встановлюють всі обставини події та мотиви чоловіка.

За недавно отриманою інформацією, чоловік є ветераном українсько-російської війни.