У Кривому Розі з-під завалів розбитого ракетою будинку дістали тіло малюка - ОВА

У Кривому Розі з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару Росії, рятувальники дістали тіло загиблої півторарічної дитини. Про це 17 грудня повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.
За словами Резніченка, вночі не вщухали обстріли Нікопольщини.. Окупанти накрили важкою артилерією Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджено будинки та лінії електропередач.
Нагадаємо, вчора, 16 грудня росіяни вдарили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі.
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