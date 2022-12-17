У Кривому Розі з-під завалів розбитого ракетою будинку дістали тіло малюка - ОВА

13:09 17 грудня Київ, Україна

У Кривому Розі з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару Росії, рятувальники дістали тіло загиблої півторарічної дитини. Про це 17 грудня повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика... П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду сім'ю з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранено. Серед них – четверо дітей", - зазначив він.

За словами Резніченка, вночі не вщухали обстріли Нікопольщини.. Окупанти накрили важкою артилерією Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджено будинки та лінії електропередач.

Нагадаємо, вчора, 16 грудня росіяни вдарили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі.