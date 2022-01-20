У Кривому Розі з житлового будинку евакуювали людей

09:42 03 вересень Київ, Україна

Почувся хрускіт і посипалася штукатурка: в Кривому Розі евакуювали людей з багатоквартирного будинку.

Жителі звернулися до підприємства ДП "Кривбасстандартметрологія", щоб його фахівці встановили фактичний стан будівельних конструкцій.



З повідомлення Департаменту розвитку інфраструктури міста Харкова стало відомо, що в Кривому Розі на вулиці Івана Сірка почало руйнуватися перекриття під'їзду будинку.



2 вересня пізно ввечері мешканці будинку почули хрускіт в стіні та почали вибігати з квартир.



"Аварійний перший під'їзд тільки що зруйнувався в будинку по вулиці Івана Сірка, 31. Люди знаходяться на вулиці, біля під'їзду. Комунікації поки не перекривали", - повідомила депутатка Криворізької міської ради Людмила Бурман.



За повідомленнями, постраждалих немає. На місце надзвичайної ситуації прибули рятувальники ДСНС і поліція. Людей евакуювали з під'їзду. У тому числі і породіллю з немовлям.



"Надійшло повідомлення про хрускіт стіни та обвал штукатурки в першому під'їзді. Організовано виведення 29 осіб з першого під'їзду. Їх відведено в безпечне місце", - повідомили в пресслужбі ДСНС Кривого Рогу.



Слід зазначити, що проблема з перекриттям в будинку вже давала про себе знати. Раніше тут вже пішли тріщини. Жителі звернулися до підприємства ДП "Кривбасстандартметрологія", щоб його фахівці встановили фактичний стан будівельних конструкцій. Там виявили, що фундамент, зовнішні та внутрішні несущі стіни знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації стані. Перекриття - в задовільному стані.





Зараз районна та міська влада вирішують, що робити з будинком, на якому пішли тріщини.



"Зараз всі контрольні маяки на місці. Але місто допоможе жителям будинку, конструкція якого, за даними експертизи, страждає через порушення норм при його будівництві в кінці 60-х років", - заявив заступник міського голови Олександр Катриченко.



В ході обстеження будівлі фахівцями, які прибули на місце, було встановлено, що раніше розміщені контрольні маяки на п'ятому поверсі будівлі (де раніше були виявлені тріщини) знаходяться на місці. Серйозних конструктивних порушень не виявлено.



Як повідомили в Департаменті розвитку інфраструктури міста, раніше вже були виявлені деякі порушення цілісності цієї будівлі - зокрема тріщини на 5-му поверсі в одному з під'їздів і відхід на прольоті сходового майданчика. Квартири в будинку знаходяться у власності мешканців, а експертиза встановила, що пошкодження відбуваються через порушення норм, допущених при будівництві "хрущовки" на слабких нестійких ґрунтах (пливуни) ще в кінці 60-х років. Попри це місто взяло на себе коштом міського бюджету підготовку проєкту щодо посилення конструкцій цієї будівлі.



"Моніторинг здійснюється постійно. Однак, проблеми з цією будівлею, на жаль, є. Вони підтверджені й експертами. Місто буде робити все максимально можливе, щоб допомогти людям розв’язати проблему», - сказав Олександр Катриченко.