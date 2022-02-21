У Кривому Розі блокована робота майнінгової ферми

19:02 25 травень Київ, Україна

Для організації роботи майнінгових ферм, крім відеокарт, материнських плат та іншого, шахраям знадобилося 12 блоків живлення, які були незаконно підключені до електромереж.



Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.



25 травня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук і виявили майнінгову ферму криптовалюти, яка працювала в одному з підвальних приміщень в Центрально-Міському районі міста.



Під час обшуку в приміщенні поліціянти виявили 7 майнінг-ферм з 55 відеокартами і материнські плати, ноутбук адміністратора і 12 блоків живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування.



Слідчі заходи проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



В цей час правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації злочинної діяльності.