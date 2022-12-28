У кремлі поспішають примусово паспортизувати мешканців окупованої Луганщини
10:02 28 грудня Київ, Україна
У Луганській області загарбники розпочали примусовий процес отримання дітьми громадянства росії. Про це 28 грудня повідомили в обласній військовій адміністрації.
"У кремлі поспішають примусово паспортизувати мешканців окупованої Луганської області. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, щоб навіяти людям розчарування щодо України та водночас посилити власну пропаганду", - наголосили в ОВА.
Зазначається, що набрав чинності порядок подання заяви про визнання дитини, яка проживає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином росії.
"Для цього батькам обов'язково потрібно мати паспорт росії. Звичайно, можна його і не отримувати і одразу підпасти під скорочення на роботі чи під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - підсумували у Луганській адміністрації.
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