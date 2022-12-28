У кремлі поспішають примусово паспортизувати мешканців окупованої Луганщини

10:02 28 грудня Київ, Україна

У Луганській області загарбники розпочали примусовий процес отримання дітьми громадянства росії. Про це 28 грудня повідомили в обласній військовій адміністрації.

"У кремлі поспішають примусово паспортизувати мешканців окупованої Луганської області. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, щоб навіяти людям розчарування щодо України та водночас посилити власну пропаганду", - наголосили в ОВА.



Зазначається, що набрав чинності порядок подання заяви про визнання дитини, яка проживає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином росії.