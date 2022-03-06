У Кременчуці знайшли тіло чоловіка, замотане в килим

В одному зі спальних районів Кременчука, під парканом, в змотаному старому килимі було заховано тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Знахідку виявили 6 червня.
Про це повідомила Кременчуцька газета.
Відзначається, що труп був виявлений під парканом поблизу гуртожитку, який часто фігурує в поліційних і пожежних зведеннях. За попередніми даними, на тілі є сліди ножового поранення.
Правоохоронці здійснили обхід сусідських будинків, щоб встановити особу загиблого. Ним виявився 27-річний чоловік.
Відзначається, що труп був виявлений під парканом поблизу гуртожитку, який часто фігурує в поліційних і пожежних зведеннях. За попередніми даними, на тілі є сліди ножового поранення.
Правоохоронці здійснили обхід сусідських будинків, щоб встановити особу загиблого. Ним виявився 27-річний чоловік.
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