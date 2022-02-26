У Кременчуці чоловік з власного вікна стріляв по поліціянтах

11:33 31 травень Київ, Україна

38-річний житель Кременчука відкрив вогонь з вікна своєї квартири по поліціянтах, які прибули на виклик. У затриманні чоловіка брали участь спецпризначенці.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



Сьогодні вночі працівники правоохоронних органів отримали інформацію про обстріл поліціянтів в місті Кременчук, які прибули на виклик до одного з нічних закладів міста. Невідомий з вікна багатоповерхівки влучив у двох правоохоронців при виконанні.



Співробітники поліції встановили квартиру, звідки стріляли, і особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий житель, який проживав разом з неповнолітньою дочкою. У минулому чоловік був судимий за браконьєрство і крадіжку з проникненням в приміщення.



При фізичній підтримці бійців поліції особливого призначення і процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук в будинку зловмисника. Виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у дворі будинку - газовий балон і магазин, які чоловік викинув у вікно, щоб позбутися доказів.



В цей час слідчі Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини оголосили фігуранту про підозру за ч.2 ст. 345 (загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник знаходився в стані наркотичного сп'яніння.



Наразі чоловіка затримано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.