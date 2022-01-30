У Краматорську дворічний малюк випав з вікна п'ятого поверху

15:54 16 вересень Київ, Україна

Поліція Краматорська отримала повідомлення про те, що в лікарні знаходиться дворічна дитина з травмами, отриманими в результаті падіння з висоти п'ятого поверху.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Донецькій області.

"Слідство попередньо встановило, що мати поклала дворічного сина спати, а сама поралася на кухні. Почувши шум, поспішила до кімнати. Виявилося, що малюк самостійно встав, дістався до вікна і, спершись на москітну сітку, випав з п'ятого поверху. Дитина госпіталізована з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні.

За фактом під процесуальним керівництвом прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Обставини події встановлюються.