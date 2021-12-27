У корабельній аварії біля берегів Тунісу загинули понад 40 мігрантів

13:21 17 квітень Київ, Україна

Мігранти... Скільки бід потрібно перенести людині, яка стала мігрантом? А скільки людей гинуть, коли намагаються знайти краще життя шляхом міграції. Про черговий сумний випадок повідомила Міжнародна організація з міграції. Біля узбережжя Тунісу сталася аварія корабля, в якій загинув 41 мігрант, в тому числі одна дитина.

Відзначається, що трагедія сталася ввечері біля узбережжя Сиди Мансур в південно-східній частині Тунісу. З води дістали тіла 41 людини.

Береговій охороні вдалося врятувати трьох постраждалих. За попередньою інформацією, всі загиблі - вихідці з Африки.

Пошукова операція триває.

Нагадаємо, на початку березня біля берегів Тунісу потонуло 39 мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Італії. Серед потонулих були жінки і діти.

Незадовго до цього в Ємені під час пожежі в центрі утримання мігрантів загинуло 60 осіб.