У Конго 51 обвинувачений у смерті двох співробітників ООН засуджений до страти

11:43 30 січень Київ, Україна

Мы часто слышим о той помощи, которую оказывают специалисты ООН в станах, терпящих бедствие или находящихся в состоянии военного конфликта. Но стоит подумать и том риске для жизни, на который идут ради блага других эти смелые люди. Иногда, к сожалению, миротворцы гибнут.

Еще в марте 2017 года весь мир был потрясен жестоким убийством двух экспертов ООН. И вот, как пишет издание The Guardian, трибуналом Демократической республики Конго 51 обвиняемый в преступлении был приговорен к смертной казни. Еще одному обвиняемому присудили 10 лет заключения, а двоих оправдали.

Есть и другие участники преступления, которые осуждены заочно. Пока что они скрываются от правосудия, но это не будет происходить вечно.

Поскольку в республике почти двадцать лет действует запрет на смертную казнь, всем осужденным придется до конца своей жизни прибывать в тюрьме.

Сотрудники ООН, гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп, исчезли в центральном регионе Касаи. Только через две недели смогли найти их безжизненные тела. Как стало известно в ходе следствия, автомобиль остановили вооруженные люди, которые увели их в поле и там казнили.

Вся ответственность за преступление легла на ополчение Камуина Нсапу.