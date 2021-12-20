У КНДР стратили чиновника, який очолював дистанційну освіту

08:51 11 квітень Київ, Україна

Кричущий факт з реалій тоталітарного режиму. У Північній Кореї уряд офіційно провів страту високопоставленого чиновника. Голову комісії з реалізації програми дистанційної освіти стратили через неефективну роботу цього органу. Про це повідомляє південнокорейське видання DailyNK з посиланням на власне джерело в країні.

За офіційною версією Пхеньяна, з моменту створення структури в 2020 році їй не вдалося домогтися будь-яких результатів. Департамент ЦК планує протягом квітня провести перевірки всіх членів комісії з реалізації програми дистанційної освіти на "дотримання ідеології".

Однак, як зазначає південнокорейське видання, чиновник, який очолював програму дистанційної освіти, на прізвище Пак, займався критикою політики влади разом з деякими іншими співробітниками. Він нібито неодноразово говорив про нестачу приміщень і обладнання, що було потрібно для реалізації поставлених перед ним цілей.

Повідомляється, що Пак кілька разів пропонував змінити ситуацію, висловлював своє невдоволення і пропонував іншим працівникам комісії формально ставитися до засідань.

Потім один з членів комісії, декан юридичного факультету Університет імені Кім Ір Сена, зустрівся з президентом вишу і главою Міністерства вищої освіти, вони обговорили ситуацію з дистанційною освітою.

За даними видання, декан повідомив, що в цій сфері не все "виконується належним чином", і розповів конкретні подробиці діяльності Пака, про це дізналися в ЦК партії. Департамент організації та керівництва в структурі ЦК після цього почав розслідування щодо комісії.

На другому тижні березня Пака стратили, як стверджує видання, з формулюванням "за ведення антипартійної і антиреволюційної сектантської діяльності в сфері освіти".

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ситуація в КНДР складається гірше, ніж коли б то не було, і закликав партійні осередки виправити недоліки.