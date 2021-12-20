У Китаї автобус з пасажирами злетів у водосховищі

15:40 07 липень Київ, Україна





У повідомленні говориться, що ДТП сталося близько 11:45 за місцевим часом. Зараз місцева поліція намагається встановити причину, по якій автобус на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу, зніс обмежувальні загородження і впав у водосховищі. У китайській провінції Гуйчжоу в водосховищі впав пасажирський автобус . В результаті аварії загинула 21 людина, ще 18 постраждали.У повідомленні говориться, що ДТП сталося близько 11:45 за місцевим часом. Зараз місцева поліція намагається встановити причину, по якій автобус на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу, зніс обмежувальні загородження і впав у водосховищі.

Точна кількість пасажирів, які перебували в автобусі на момент аварії продовжують встановлювати. Проводилася масштабна рятувальна операція, в ході якої автобус дістали з озера Хуншань. До рятувальної операції були залучені близько 100 рятувальників, серед яких 17 дайверів.