У Кіровоградській області випали цілі кучугури граду

11:35 14 червня Київ, Україна

Як і обіцяли синоптики, південь України зазнає сильних дощів і гроз, які супроводжує випадання рясного граду. Такі опади накрили і Кіровоградську область. На полях з граду, що випав, утворилися кучугури.

"Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина... Це просто жах", - коментують побачене люди.

Повідомляється, що град випав у Голованівському районі Кіровоградської області. Очевидці виставляють в мережах фото небаченої кількості граду.

Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, що пошкодив урожай на городах.