У Кіровоградській області випали цілі кучугури граду

Як і обіцяли синоптики, південь України зазнає сильних дощів і гроз, які супроводжує випадання рясного граду. Такі опади накрили і Кіровоградську область. На полях з граду, що випав, утворилися кучугури.
Повідомляється, що град випав у Голованівському районі Кіровоградської області. Очевидці виставляють в мережах фото небаченої кількості граду.
Раніше повідомлялося, що в Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, що пошкодив урожай на городах.
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