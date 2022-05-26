У Кирилівку привезли 30 одиниць ворожої техніки
10:01 26 травня Київ, Україна
За інформацією місцевих жителів Кирилівки Мелітопольського району, окупанти завезли 30 одиниць своєї техніки.
Про це повідомили учора у Запорізькій ОВА.
"За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи
. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати притулком для окупантів і, в результаті, постраждати від мародерства, як це було в Бердянську", - повідомляють в ОВА.
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