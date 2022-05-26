У Кирилівку привезли 30 одиниць ворожої техніки

10:01 26 травня Київ, Україна

За інформацією місцевих жителів Кирилівки Мелітопольського району, окупанти завезли 30 одиниць своєї техніки.

 
Про це повідомили учора у Запорізькій ОВА.
 
"За повідомленням місцевих жителів, майже на кожному перехресті стоять БТРи. Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати притулком для окупантів і, в результаті, постраждати від мародерства, як це було в Бердянську", - повідомляють в ОВА.