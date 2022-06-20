У Кирилівці окупанти змушують підприємців відкривати заклади

15:36 20 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому селищі міського типу Кирилівка в Запорізькій області російські військові змушують підприємців розпочати роботу закладів, незважаючи на відсутність клієнтів та небезпеку для відпочивальників.



Про це повідомляє "РІА Мелітополь".



Цього року у курортному селищі мало відпочивальників, адже мешканці окупованого Мелітополя, як зазначають журналісти, зараз їздять до Кирилівки лише на вихідні на один день. Незважаючи на малу кількість людей у населеному пункті, працюють деякі заклади, а ціни у них “надзвичайно низькі”, не інакше, як власники з метою особистої безпеки працюють собі на збиток.

Судіть самі. Порція супу, окрошки або борщу в пляжному кафе коштуватиме 25 грн. Середня ціна гарнірів – 20 грн. До 40 грн коштує відбивна або котлета.

Ось тільки людині, яка думає, цілком зрозуміло, що такі ціни надані мелітопольцям аж ніяк не з широкого плеча окупантів, а від безвиході власників кафе та баз відпочинку.



У розмовах із журналістами місцеві підприємці розповіли, що нова "влада" поставила перед ними умову - або відкривати бази, або їх буде продано з аукціону. Водночас росіяни вимагають платити "данину".

У свою чергу власники маленьких роздрібних наметів кажуть, що цього року не можуть розпочати роботу через брак необхідних товарів. Ті ж, хто має залишки товару з минулого року, воліють не відкривати торгові точки. Мінімальна данина окупантам із маленького кіоску – 1000 гривень на місяць. А здавання кімнат по 40 гривень з особи навряд чи зможе покрити комунальні послуги жителям селища.