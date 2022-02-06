У київському ресторані стався конфлікт, який закінчився стріляниною

Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції.

"Ми з'ясували, що між чоловіками з різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один з учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, зробив кілька пострілів в повітря і в бік опонентів і влучив в адміністратора ресторану, який намагався втихомирити бешкетників", - розповів т.в.о. начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.