У київському ресторані стався конфлікт, який закінчився стріляниною
17:57 19 травень Київ, Україна
У столичному ресторані
на вулиці Ревуцького побилися дві компанії, працівник закладу намагався зупинити бійку, в результаті чого отримав вогнепальне поранення.
Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції.
"Ми з'ясували, що між чоловіками з різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один з учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, зробив кілька пострілів в повітря і в бік опонентів і влучив в адміністратора ресторану, який намагався втихомирити бешкетників", - розповів т.в.о. начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.
Адміністратор ресторану отримав поранення в живіт, його забрала швидка.
Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, у якого вилучили зброю. Йому повідомили про підозру в хуліганстві і умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження.
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