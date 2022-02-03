У київському парку зруйнували мініскульптуру. Це був проєкт-переможець «Громадського бюджету»

09:14 01 лютий Київ, Україна





На місце викликали поліцію. Обстежили скульптуру, виявили на ній залишки помаранчевої фарби та слід від удару. Зараз є припущення, що мінікопію будинку вдарила вантажівка. парку «Крістерова гірка» у Києві повалили нещодавно встановлену мінікопію будинку садівників Крістерів, повідомила авторка проєкту Інга Малко.На місце викликали поліцію. Обстежили скульптуру, виявили на ній залишки помаранчевої фарби та слід від удару. Зараз є припущення, що мінікопію будинку вдарила вантажівка.

Як пише Інга Малко, сама скульптура на Пріорці не постраждала, тільки кріплення. Будиночок розібрали та сховали. Відновити заплановано на тижні.



Мінікопію будинку Крістера встановили у 2021 році, це був проєкт-переможець «Громадського бюджету».



Будинок Крістера – двоповерховий дерев'яний будинок, розташований у парку «Крістерова гірка» на вулиці Осиповського, 2-а. Має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Цей будинок належав київському підприємцю Вільгельму Крістеру, що збудував його в 1880 році. Саме його сім'я активно займалася перетворенням Києва на місто-сад.

У 2011 році будівлю частково розібрали нібито для того, щоб реставрувати. З того часу її не відновили.